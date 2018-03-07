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Вашакмадзе: Агентство по вопросам религии активно работает по направлению защиты
07.03.2018 13:32
«Государственное агентство по вопросам религии активно работает в направлении религиозных прав», — заявил председатель агентства Заза Вашакмадзе на презентации отчета, который проходит в гостинице «Кортиярд Марриот».
Документ содержит период 2016 – 2017 годов в котором речь идет о существующих вызовах с точки зрения свободы религии, нарушении прав свободы передвижения, вероисповедания и самовыражения на оккупированных территориях.
По словам Зазы Вашакмадзе, в отчете также обращено внимание на тренинги, которые были проведены по темам религиозного нейтралитета и секуляризма.
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