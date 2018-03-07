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С 8 марта в публичных и частных школах начнутся каникулы
07.03.2018 15:12
Каникулы в публичных и частных школах начнутся с 8 марта. По информации министерства образования и науки, дни отдыха будут длиться неделю. Учеба в школах возобновится с 15 марта.
«Весенние каникулы» министерство образования приняли в 2017 году. До этого существовали лишь летние и зимние каникулы.
Согласно календарю, каникулы в школах в течение года распределены таким образом:
Зимние каникулы – 30 декабря – 15 января
Весенние каникулы – 8 марта – 15 марта
Летние каникулы 15 июня – 15 сентября.
Что касается даты окончания учебы, она отличается для учеников разных классов. Учебный год для первоклассников завершается 27 мая, а для учеников выпускников школ – 20 мая. Учебный процесс для учеников со второго по 11 класс завершится 15 июня.
Вместе с тем установлено, что если эти даты совпадают с праздниками, учебный год завершится для учеников первого класса в последний рабочий день до 27 мая, а выпускников – в последний рабочий день до 20 мая.
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