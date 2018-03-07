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В Цюрихе откроется выставка грузинского модернизма и авангарда 1900-1920 годов


07.03.2018   15:55
В Швейцарии откроется выставка грузинского модернизма и авангарда 1900-1920 годов. Информацию распространяет галерея-музей ZURICH KUNSTHALLE на своей официальной веб-странице.

Экспозиция будет представлена с 25 августа до 4 ноября. Выставка посвящена 100-летию независимости Грузии.

Экспозиция под названием «Фантастическая таверна» позволит иностранным посетителям ознакомиться с грузинским модернизмом.

На выставке будут представлены образцы живописи, графики и книг 1910-1920 годов. Иностранные посетители увидят работы братьев Зданевич, Какабадзе, Валишевского, Гудиашвили, Оцхели, Гамрекели, Кикодзе и других художников. Пройдут и показы грузинских фильмов – «Моя бабушка», «Саба», «Буба» и воркшопы современных художников.






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