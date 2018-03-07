В Грузии увеличивается количество число иностранных студентов

07.03.2018 17:36 По данным Национальной службы статистики Грузии в 2017-2018 годах в высших учебных заведениях Грузии учатся 10061 студентов. Больше всего иностранцев в Грузии – из Индии и их количество достигает 4 тысяч.



Со стороны иностранных студентов среди программ государственных университетов самым востребованным является факультет здравоохранения и социального обеспечения. На этом факультете учатся 7 106 иностранных студентов, далее следуют социальные науки, бизнес и право – 2186, наука – 271, гуманитарные науки и искусство – 192, инженерные, перерабатывающие и строительные отрасли – 183 студента.



По данным Грузстата, в 2017-2018 годах в высшие учебные заведения Грузии были зачислены на 2049 студентов больше, чем в 2016-2017 годах.















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