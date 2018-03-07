В Грузии неотложные вызовы скорой помощи будет определять компьютер

07.03.2018 21:07 Центр оперативного управления неотложной помощи «112» приобретет программное обеспечение, которое сможет определить приоритеты оказания скорой медицинской помощи пациентам. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Акакий Зоидзе.



По словам Зоидзе, Центр «112» и мэрия Тбилиси в настоящее время ведут переговоры о покупке этой программы с американской компанией. Стоимость программы составляет 700 тысяч долларов.

Указанная компьютерная программа работает следующим образом: операторы вводят данные пациентов, и компьютер определяет, на какой из вызовов незамедлительно необходимо отправить бригаду медиков.



«Эта программа создана американской «Emergency Associates» и основана на соответствующих гайдлайнах и протоколах. Если с помощью сегодняшней системы не удается уточнить состояние пациента, то новый алгоритм точно сможет определить какой из вызовов является неотложным», — заявил Тоидзе.



Зоидзе отметил, что с учетом международной практики максимальное время, за которое бригада медиков должна приехать на неотложный вызов, составляет восемь минут.















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