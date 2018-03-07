В Грузии в вузах учатся более 10 тысяч иностранных студентов

07.03.2018 21:32 Более 10 тысяч иностранных студентов обучаются в грузинских вузах в настоящее время. Об этом сообщает Первый канал ОВГ со ссылкой на материалы Национальной службы статистики Грузии «Сакстат».



Из всех студентов-иностранцев более четырех тысяч являются гражданами Индии.



Среди иностранцев, которые получают в Грузии высшее образование, самым востребованным является направление здравоохранения и социального обеспечения — 7,1 тысячи иностранных студентов.

Социальные науки, бизнес и право выбрали 2,1 тысячи приехавших в Грузию студентов, гуманитарные науки и искусство – 192 студента, инженерию, а также строительные и перерабатывающие отрасли — 183 студента-иностранца.



По данным Сакстат, в 2017-2018 годах в высшие учебные заведения Грузия было зачислено более чем на 2 тысячи больше студентов-иностранцев, чем в учебном году 2016-2017.



Сравнительно низкие цены за обучение, недорогое проживание, признание диплома на международном рынке, участие Грузии в Европейском пространстве высшего образования (EHEA) – основные аспекты, позволившие повысить интерес иностранных студентов к университетам Грузии.



В 2006 году Грузия подписала Болонское соглашение. Система образования в стране стала соответствовать общеевропейской, она предусматривает обучение в бакалавриате, магистратуре и докторантуре. В Грузии получение степени магистра и доктора зависит от желания учащихся.



Получить высшее образование в Грузии можно не только на грузинском языке. Для иностранных студентов в стране открыты русский, английский, французский и немецкий сектора в ведущих университетах Грузии по разным направлениям — медицина, право, экономика, бизнес, филология.



Как правило, получить медицинское образование в других странах гораздо дороже, чем в Грузии. Именно поэтому каждый год данная сфера является самой востребованной среди иностранных студентов.



Иностранным абитуриентам для поступления в высшее учебное заведение в Грузии нужно предоставить аттестат о полном среднем образовании. Им не нужно сдавать Единые национальные экзамены, но придется платить полную сумму за обучение в вузе. В том случае, если они пожелают получить государственный грант, им придется сдать ЕНЭ по программе школьного образования в Грузии. В случае успешного прохождения экзаменов они могут получить и 100% финансирование.















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