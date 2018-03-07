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Фестиваль современной камерной музыки «Искусство для образования» пройдет в Тбилиси 9-16 марта
07.03.2018 22:47
Фестиваль современной камерной музыки «Искусство для образования» пройдет в Тбилиси 9-16 марта, — информацию об этом распространяет Тбилисская государственная консерватория.
«Искусство для образования» — академия и интенсивный фестиваль классической музыки, который длится неделю.
В рамках фестиваля, в Тбилисской государственной консерватории 9, 10 и 11 марта пройдут мастер-классы для ансамблей скрипки, виолончели, альта, фортепиано, гобой, духовых инструментов и камерная музыки.
16 марта в малом зале Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили состоится гала-концерт фестиваля.
Посетить фестиваль и мастер-классы может любой желающий.
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