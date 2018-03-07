В Грузии ведется реабилитация базилики Мусоприани

07.03.2018 23:10 ациональное агентство защиты культурного наследия совместно с Национальным агентством защиты исторических памятников рапортовало о проведении реабилитационных работ в базилике Мусоприани селения Ципори Болнисского муниципалитета, сообщает сайт НАЗКН. Памятник датируется XVII-XVIII вв.



В результате проведённых работ были укреплены сдвинувшиеся облицовочные камни; фасаду возвращён первоначальный облик; отёсаны стенообразующие камни по всему периметру базилики – как извне, так и в интерьере; расчищены желоба карнизов от земельных наносов и вредоносных осадков, а на следующем этапе сооружены новые карнизы; удалены наиболее повреждённые и не подлежавшие восстановлению фрагменты; обустроены опорные леса и кружала; своды и конхи (полукупольные перекрытия); кружала триумфальной и клиновидной арок, а также арки западной стены. Материалом для клиновидной арки послужил отёсаный туф, материалом для опор и кружал – грубо отёсаный камень, скреплённый раствором из гашёной извести. Позади карниза залита железобетонная обвязка; укреплён фундамент храма; смытые фрагменты кладки заполнены известковым раствором и камнями; восстановлены пришедшие в негодность камни кладки, а также камни-архитравы (прямолинейные перекладины западных врат, перекрывающие промежутки между столбами). Фрагменты западного креста были возвращены на место, повреждённые участки восстановлены по фотографиям 1952-1980 гг.



Половина ядра креста была полностью восстановлена; посредством имитации лещадного камня укреплена оцинкованнной жестью тёмно-серая кровля; приведены в порядок надгробные плиты, в соответствии с уровнем храмового пола; сам храмовый пол отделан болнисским туфом, в соответствии с первоначальным уровнем; амвон интерьера поднят на 20 см и, по благословению архиепископа Болнисского Ефрема (Гамкрелидзе), полностью отделан камнем кладки старинной трапезной, не подлежавшей восстановлению.



В нетронутом виде оставлен небольшой фрагмент иконостаса в юго-западном углу алтаря, у решётчатого окна; отлиты три чеканные металлические двери.



Церковь Мусоприани расположена по дороге от регионального центра Болниси (Квемо (Нижняя) Картли) к селению Дарбази, она стоит у родника, на входе в деревню. На храме заметны следы многочисленных переделок. В облицовке использована художественная обработка камня; межрёберное пространство несущих конструкций заполнено толстым слоем гашёной извести. На отёсаном облицованном камне западного фасада сохранилась надпись, под которой – извилисто инкрустированный камень с извилистым орнаментом.



«Полностью прочитать надпись не представляется возможным, так как она стёрта временем в самом начале. Однако предположительно надпись отображала процесс возведения храма», - пишет исследователь Т. Джоджуа.



Архитектором-реставратором церкви Мусоприани выступила К. Чихладзе.



Благовест-инфо











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