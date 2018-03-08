В Грузии около ста тысяч человек не знают, что больны гепатитом С - Минздрав

08.03.2018 12:00 С целью повышения доступа к диагностике и лечению гепатита С, в Грузии появятся новые медицинские учреждения, заявил журналистам министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко.



В Тбилиси проходит пятая национальная рабочая встреча по осуществлению госпрограммы лечения гепатита С. Участники встречи думают над тем, как сделать программу доступной абсолютно для всех жителей страны.



По мнению главы Минздрава, для решения этой задачи необходимо начать процесс перераспределения существующих сервисов.



«Сначала наши граждане могли провести диагностику и лечение только в специализированных клиниках, которых было немного, количество этих клиник увеличилось. Тем не менее, в каждом районе должно быть, как минимум, одно учреждение и в больших городах нужно открыть дополнительные центры», — заявил Сергеенко, также отметив важность переподготовки семейных врачей и их включение в данный процесс.



В государственную программу лечения гепатита С включены около 45 тысяч пациентов, а около 40 тысяч уже завершили прием лекарств. По словам Сергеенко, в Грузии до сих пор остается около ста тысяч человек, которые не знают, что больны гепатитом С. В этой связи глава Минздрава считает необходимым продолжение обследований населения, а также и информационной кампании. Сергеенко напомнил, что анализ на гепатит С является бесплатным и занимает всего 15 минут.



«Это легкое и бесплатное обследование. Всего за 15 минут после одного укола в палец можно узнать ответ. Мы уже охватили 1,5 миллиона человек, однако целевое количество составляет 2,5 миллиона», — отметил Сергеенко.



Бесплатную диагностику гепатита С можно провести в лабораториях Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, а также в 600 медицинских центрах в масштабах всей страны.



На мероприятии присутствовали министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко, заместитель посла США в Грузии Элизабет Руд, руководитель Центров по контролю и превенции заболеваний США Бет Скагс, а также представители неправительственных организаций, местные и международные эксперты.



Правительство Грузии осуществляет программу бесплатного лечения гепатита С с 2016 года. Между Минздравом американской компанией Gilead Sciences было оформлено и 10-летнее соглашение, согласно которому компания обеспечивает Грузию медикаментами, необходимыми для лечения гепатита С. Бенефициаров программы обеспечивают препаратом «Совальди».



"Новости-Грузия"











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