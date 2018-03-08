В разных странах мира проживают 840 000 эмигрантов из Грузии

08.03.2018 14:24 По данным на 2017 год, в разных странах мира проживают 840 000 эмигрантов из Грузии. По информации «Голоса Америки», данные опубликованы на веб-странице «Исследовательского центра Пиус».



Интерактивная карта, которая сопровождает материал, показывает, что большинство мигрантов из Грузии – до 450 000 проживают в Российской Федерации; 80 000 в Греции, 70 000 в Украине, 50 000 в Азербайджане, 40 000 в Армении, 30 000 в США, 20 000 в Германии. 20 000 — на Кипре и в Италии — около 10 000 мигрантов из России.



Согласно тем же данным, в настоящее время в Израиле, Испании, Беларуси, Турции, Франции, Австрии, Казахстане, Кыргызстане, Великобритании, Канаде, Бельгии, Эстонии, Швеции, Латвии, Португалии и Чехии насчитывается менее 10 000 человек и более 1000 мигрантов.



По информации «Голоса Америки», к 1990 году данные немного отличались, однако и тогда большая часть мигрантов из Грузии проживала в России — 660 000 человек. Далее следовала Украина — 80 000, Азербайджан, где к этому времени проживали до 70 000 мигрантов из Грузии, Греция — 40 000 и Израиль — 30 000 граждан Грузии.



По данным к 2000 году, «тройка» стран, где было большинство грузинских мигрантов не изменилась — Россия (630 000), Украина (70 000) и Греция (70 000). Следующие страны — соседи Грузии — Азербайджан (60 000) и Армения (50 000). К 2000 году в Израиле проживало около 20 000 грузин, а в Соединенных Штатах — 10 000 человек.



Как пишет «Голос Америки», по данным за 2010 год, число грузинов, проживающих в России, резко сократилось. По данным 2000 года, в России проживало 630 000 грузин, в 2010 году этот показатель сократился до 440 000 человек, но Россия была первой страной в мире по числу грузинских мигрантов, за ней следуют: Греция — 90 000, Украина — 60 000, Азербайджан — 50 000, Армения — с 30 000 гражданами Грузии.



Что касается динамики числа грузинских мигрантов в Соединенных Штатах, по данным «Исследовательского центра Пиус», если в 1990 году число грузин, проживающих в США составляло менее 10 000 человек, спустя 20 лет эта цифра удвоилась и уже в 2010 году в США проживали более 20 000 мигрантов из Грузии. Как показывают данные, число грузинских мигрантов за каждые 10 лет в Соединенных Штатах увеличивается примерно на 10 000 человек — к 2017 году в Америке проживает уже 30 000 грузин.



Вместе с тем, Россия лидирует по количеству проживающих в Грузии мигрантов: к 2017 году в Грузии проживали около 40 000 человек, рожденных в России. Далее – граждане, рожденные в Армении и Украине (по 10 000 человек). От 1000 до 10 000 мигрантов в Грузии из Азербайджана, Казахстана и Беларуси. Сравнительно низкое количество — менее 1000 человек в Грузии родившихся в следующих странах: Германия, Молдова, Турция, Кыргызстан, Болгария, Румыния, Литва, Латвия, Туркменистан, Польша, Греция, Таджикистан, Эстония, Иран, Америка, Пакистан, Китай, Венгрия, Афганистан, Франции, Чешской Республики, Соединенного Королевства, Индии, Израиля, Монголии, Австрии, Бельгии и других странах.



По сравнению с 1990 годом данные существенно отличаются — 28 лет назад в Грузии проживали рожденные в России 150 000 человек, за ними следуют Украина — 50 000 граждан и Казахстан — 20 000 человек. Спустя 10 лет, в 2000 году число российских мигрантов сократилось с 150 до 40 тысяч человек.















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