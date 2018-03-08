Элтон Джон подтвердил, что готовится к концертам в Грузии

08.03.2018 14:35 Элтон Джон подтвердил, что готовится к концертам в Грузии. Известный британский исполнитель разместил на своей официальной странице в социальной сети facebook фотографию с концерта в Caesars Palace.



Музыкант пишет, что до отправки в Грузию, где на «Black Sea Arena» запланированы два их шоу, а в апреле вновь вернется в Caesars Palace.



Концертны Элтона Джона пройдут в Грузии 30 июля и первого июля на «Black Sea Arena».



Сначала планировалось провести один концерт 16 сентября 2017, билеты на который продались мгновенно, едва поступив в продажу. Поэтому по инициативе организаторов (SOLO и Eastern Promotions) дополнительный концерт легендарного певца и композитора Элтона Джона назначен на 17 сентября 2017, однако оба концерта перенесены на лето 2018 года по причине состояния здоровья одного из членов группы певца.



Элтон Джон — британский рок-певец, композитор и пианист. Рыцарь-бакалавр, кавалер ордена Британской империи. Оказал заметное влияние на развитие лёгкого рока. На протяжении своей 50-летней карьеры продал более 250 млн пластинок; 52 сингла Элтона Джона входили в британский Топ-40. Занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов: семь его альбомов занимали первые места в Billboard 200, 23 сингла входили в американский Топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них, «Candle in the Wind 1997», разошёлся 37-миллионным тиражом.















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