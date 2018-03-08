Грузинские участники Евровидения отправляются в Израиль

08.03.2018 17:42 Грузинские участники Евровидения 8-11 апреля отправятся в Израиль. Israel calling per farti – так называется мероприятие, в рамках которого группа «Ириао» посетит Израиль. Это будет первый случай, когда конкурсанты из разных стран-участников Еврофестиваля могут познакомиться друг с другом.



Запланирован и концерт, на котором этноджазбенд «Ириао» представит конкурсную песню. Состоится и пресс-конференция, на которой группа ответит на вопросы иностранных СМИ.



Творческая группа завершила съемки имиджевого видео-ролика «Для тебя» для конкурсной песни группы «Ириао» для конкурса Евровидения вчера.



Клип снял режиссер Заза Орашвили. Автор конкурсной песни Евровидения – Давид Малазония, аранжировка принадлежит Михаилу Мдинарадзе, а автор текста – Ирина Саникидзе. Это первый случай, когда на Евровидение будет исполнена грузинская песня. Презентация видеоролика состоится в эфире Первого канала в ближайшее время.















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