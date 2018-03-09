В Грузии беременные смогут пройти восемь бесплатных обследований у врача

09.03.2018 11:48 В Грузии число бесплатных визитов к врачу для беременных увеличится с четырех до восьми. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальных дел Грузии.



Воспользоваться еще четырьмя бесплатными визитами смогут женщины, беременность которых была зарегистрирована с 1 февраля 2018 года.



До сих пор государство финансировало четыре консультации беременных у гинеколога в районной поликлинике и ряд анализов, которые происходили в четыре этапа: на 13-й неделе, 18-20-й неделе и дважды – с 30 по 38 недели.



Согласно новому графику, бесплатные консультации беременные смогут пройти на 13-й неделе, 26-й неделе, 30-й, 34-й, 36-й 38-й и 40-й неделе.



В ходе визитов женщины смогут бесплатно сдать общий анализ крови и мочи, анализы на уровень белка, пройти проверку на СПИД, гепатит, сифилис, установить резус крови, а также сделать эхоскопию для исключения структурных аномалий плода.



Программа доступна для всех женщин, беременность которых проходит в Грузии. Для того, чтобы получить помощь от государства, до 13-й недели беременности необходимо встать на учет в клинике, которая учтена программой.



Роддом, где будут проходить роды, беременные в Грузии выбирают сами. Государство оплачивает часть расходов на физиологические роды, выделяя 500 лари (200 долларов), а на кесарево сечение – 800 лари (320 долларов).















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