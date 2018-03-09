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Гражданское общество призывает Парламент поддержать гендерные квоты


09.03.2018   11:49
118 неправительственных организаций Грузии призывают Парламент страны использовать «исторический шанс» и поддержать на пленарном заседании проект закона, представленный с подписями 37 455 граждан, который предусматривает введение обязательных квот для женщин и служит увеличению числа женщин-членов в Парламенте и сакребуло.

В опубликованном сегодня совместном обращении НПО приветствуют, что законопроект уже поддержали парламентские комитеты юридическим вопросам, по правам человека и по региональному развитию, и призывают законодательный орган «своевременно рассмотреть» законопроект на пленарном заседании.

НПО отмечают, что «Грузия значительно отстает от развивающихся стран с точки зрения политического представительства женщин», на что указывает «неуместно низкий» показатель представительства женщин в Парламенте и сакребуло (16% и 13,46%, соответственно).

По заявлению НПО, «женщинам приходится преодолевать значительные общественные, социальные и экономические барьеры для выдвижения в качестве кандидатов на выборах», а преодоление этих препятствий требует «принятия дееспособных мер» для обеспечения равноправия.

«Важно, чтобы власти и оппозиционные партии проявили четкую политическую волю к равноправию между мужчинами и женщинами и поддержали законодательную инициативу граждан Грузии», - говорится в заявлении.

Civil Georgia





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