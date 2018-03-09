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В Грузии продолжается расследование по поводу фестиваля GEM FEST


09.03.2018   17:11
Следственная служба министерства финансов Грузии продолжает расследование по поводу фестиваля электронной музыки GEM FEST, и возможных финансовых нарушений, связанных с ним.

В частности, совместно со службой по доходам осуществляется налоговая проверка некоторых компаний, которые были связаны с проведением мероприятия.

«Во время проверки были выявлены различные налоговые нарушения, из-за которых компания «Арт платформа», которая была основным организатором фестиваля, была оштрафована на 678 514 лари» - заявляют в ведомстве.

При этом, по информации следственной службы, ей пока не удалось связаться с организатором фестиваля и учредителем «Арт платформы» Георгием Сигуа.

Фестиваль прошел в августе, в поселке Анаклиа, однако по разным причинам оказался убыточным. Следствие началось после того, как против «Арт платформы» иск подали местные жители, работавшие как при подготовке мероприятия, так и в ходе него.

Сам Георгий Сигуа признал, что фестиваль не только не смог получить прибыль, но и не сумел отработать вложенные в него средства частных инвесторов, в том числе и иностранных.

При этом, по его словам, никаких нарушений закона в ходе фестиваля не было – государство не понесло никаких потерь, а финансовые проблемы связаны с тем, что не удалось продать достаточное количество входных билетов Gem fest.

Сигуа был допрошен следственной службой минфина 18 августа 2017 года






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