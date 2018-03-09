Фонд Иванишвили объявил о начале проекта по развитию Ботанического сада Тбилиси

09.03.2018 17:40 Фонд «Карту», принадлежащий бывшему премьер-министру Грузии, миллиардеру Бидзине Иванишвили, объявил о начале реализации проекта по развитию ущелья Цавкисицкали. Как заявляет мэрия Тбилиси, после окончания проекта, на территории Ботанического сада появятся приключенческие маршруты, велосипедные и пешеходные тропинки, а также визитер-центры.



Столичные власти считают, что изменения, предусмотренные проектом «Карту», смогут привлечь в Ботанический сад еще больше туристов и жителей Тбилиси. С проектом на месте ознакомился мэр Тбилиси Каха Каладзе.



«Ботанический сад очень важен по своим функциям и местоположению. Многие развитые города смогли освоить такие места в центре, возможность еще больше развить это место есть и нас. Мы начинаем очень важный проект, который полностью покроет Ботанический сад и ущелье Цавкиси. Здесь будут обустроены пешеходные и велосипедные дорожки, а также визитер-центры и центры приключенческого туризма. После реализации проекта у Ботанического сада появится альтернативный вход, возле которого будут места для паркинга. Также у многих вело-любителей появится возможность прямо в центре города проехать примерно четыре километра по красивейшему ущелью. Проектом останутся довольны очень многие люди», — сказал Каладзе.



Фонд «Карту» полностью профинансирует инфраструктурные работы, запланированные в Тбилисском ботаническом саду. За это Каладзе лично поблагодарил Иванишвили.



Тбилисский ботанический сад — одна из главных зеленых зон столицы, которая расположена в самом центре исторической части города. Он насчитывает более 3,5 тысяч видов растений. На площади в 97 гектаров, в том числе это и ущелье Цавкисицкали, представлена местная и всемирная флора.



Представители благотворительного фонда «Карту» сегодня также заявили, что в течение 20 лет оказывали Ботаническому саду финансовую помощь, в результате чего в прошлом там уже было реализовано множество инфраструктурных проектов.

Следует отметить, что Тбилисский ботанический сад неоднократно становился причиной скандала, связанного с Бидзиной Иванишвили.



Так в 2016 году оппозиция протестовала против того, что 4 гектара территории Ботанического сада были куплены и присоединены к владениям Иванишвили в обмен на выделенный городом Ботаническому саду аналогичный по площади участок на горе Табор. Затем основанная Иванишвили компания, которая занимается масштабным проектом «Панорама Тбилиси», выкупила еще 29 гектаров леса рядом с Ботаническим садом, что также вызвало недовольство оппозиции, НПО, защитников экологии и Старого города.



"Новости-Грузия"











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