Единоверным бомбам я предпочитаю милосердие Самаритянина - владыка Антон об отношениях с Россией

09.03.2018 22:07 "Не знаю, каким надо быть незрячим, чтобы не видеть, что до сих пор делает единоверная Россия" - заявил митрополит Вани и Багдади, архиепископ Антон в связи с открытым письмом, где основанием испорченных отношений с Россией называют стремление Грузии в НАТО.



"Когда я слышу это письмо, и ваш разговор, у меня все внутри кипит. Есть группа людей, которые все еще верят в Россию, хотя начиная с Георгиевского трактата, не сделали заключение. Есть группа людей, которые не верят в Россию" – заявил владыка.



По словам владыки Антона, интересно, что связывает этих людей с Россией. Епископ отметил, что если Россия хотела хороших отношений с Грузией, такая возможность была после смены власти Саакашвили.



"Пришло новое правительство, и они свободно могли заявить, дескать, тогда мы были вынуждены сделать этот шаг, но сегодня видим, что у Грузии есть избранное и хорошее правительство, мы возвращаем территории с условием, что Грузия не тронет их, иначе мы оставим себе то-то и то-то право"- заявил владыка Антон.



Архиепископ отметил, что единоверие России не является аргументом.



"Единоверным бомбам я предпочитаю милость Самаритянина, это яснее ясного" - заявил владыка Антон.



По его же словам, на секретной встрече с послами, аккредитованными в Грузии, были те священнослужители, которые ездили в США, Евросоюз и Брюссель. По словам владыки, на встрече обсуждались будущие отношения.



"Мы рассмотрели, какой след оставила наша встреча там в Америке, и чего мы ожидаем завтра и в будущем для наших отношений, чтобы в основном мы донесли до нашего прихода, что Европа и Америка это не страшилки" – заявил владыка.

















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