В Поти рыбак выудил фрагменты древней амфоры

10.03.2018 13:27 Уникальную находку обнаружил владелец рыболовного сейнера у побережья Поти – в сетях, поднятых на поверхность, Реваз Берая нашел фрагменты древней амфоры.



Рыбак передал артефакт Музею колхидской культуры в Поти. По словам, директора музея Елены Габлиани, амфора относится к античному периоду.



«Фрагменты амфоры владелец рыболовного сейнера обнаружил на участке Григолети акватории Черного моря, на глубине 74-80 метров. Эта территория очень интересна с точки зрения археологии. Нам известно, что рыбаки часто находят там похожие предметы. Они относят их домой или отвозят в Батуми», — сказала Габлиани в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.



Администрация музея поблагодарила Реваза Берая за то, что он передал им артефакт. Габлиани также обратилась к другим рыбакам и капитанам рыболовных судов, попросив их, в случае нахождения подобных предметов, последовать примеру Бирая.



В Музее колхидской культуры хранятся археологические и этнографические артефакты, связанные с историей античного города Фазиса, который был расположен на месте современного Поти. Там есть как предметы третьего тысячелетия до н.э., так и шестого века нашей эры, в том числе золотые монеты Александра Македонского, византийского императора Юстиниана, российской императрицы Елизавты,, а также предметы античной керамики.



"Новости-Грузия"











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