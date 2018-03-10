«Борджгалоснеби» сегодня сыграют против сборной России

10.03.2018 13:59 Матч между сборными Грузии и России по регби, в рамках 4-го тура Кубка европейских наций начнется сегодня в 16:00. Встреча пройдет в Краснодаре.



Грузинские регбисты пока не знают поражений в текущем розыгрыше Кубка европейских наций и приехали в Россию только за победой. Главный тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг сделал три замены в стартовом составе своей команды (по сравнению со встречей с испанцами) на матч против России. Впервые в 2018 году за национальную команду сыграют Мераб Квирикашвили и Каха Асиешвили, которые заменят Сандро Тодуа и Зураба Жвания соответственно. Также с первых минут встречи на поле появится Антон Пеикришвили, который последний раз выходил в стартовом составе в июне прошлого года в матче против Канады.



Состав сборной Грузии на матч против России (в скобках указаны клуб и количество матчей за национальную команду):



Задняя линия:

Мераб Квирикашвили – («Лело Сарацинс», Грузия, 108)

Сосо Матиашвили – («Красный Яр», Россия, 7)

Давид Качарава – («Енисей», Россия, 107)

Георгий Квеселадзе – («Марнеулис Армази», Грузия, 5)

Анзор Сичинава – («Академия», Грузия, 4)

Лаша Хмаладзе – («Батуми», Грузия, 60)

Васил Лобжанидзе – («Брив», Франция, 30)



Схватка:

Михаил Нариашвили – («Монпелье», Франция, 49)

Шалва Мамукашвили – («Локомотив», Грузия, 52)

Антон Пеикришвили – («Кардифф», Уэльс, 25)

Георгий Немасадзе (капитан) – («Бристоль», Англия, 79)

Нодар Чеишвили – («Шонбри», Франция, 9)

Георгий Тхилаишвили – («Батуми», Грузия, 43)

Вато Колелишвили – («Клермон», Франция, 46)

Лаша Ломидзе – («Лондон Айриш», Англия, 39)



Предстоящая встреча сборных Грузии и России станет 22 по счету. Впервые команды пересеклись в 1993 году в Польше, и тогда команда России одержала единственную победу над Грузией со счетом 15:9.



В 2002 году русским «медведям» удалось сыграть вничью 12:12. Во всех остальных же случаях победу неизменно праздновали грузинские регбисты, самая крупная из которых состоялась в 2012 году в Тбилиси. Тогда хозяева обыграли своего соперника со счетом 46:0.



Общий счет в противостоянии Грузии и России – 528:245, а количество удачных попыток 59:16.



В трех стартовых турах нынешнего розыгрыша Кубка европейских наций сборная Грузии выиграла все свои матчи, тогда как Россия обыграла Бельгию (48:7) и уступила командам Испании (13:20) и Румынии (15:25).

















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