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«Борджгалоснеби» сегодня сыграют против сборной России
10.03.2018 13:59
Матч между сборными Грузии и России по регби, в рамках 4-го тура Кубка европейских наций начнется сегодня в 16:00. Встреча пройдет в Краснодаре.
Грузинские регбисты пока не знают поражений в текущем розыгрыше Кубка европейских наций и приехали в Россию только за победой. Главный тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг сделал три замены в стартовом составе своей команды (по сравнению со встречей с испанцами) на матч против России. Впервые в 2018 году за национальную команду сыграют Мераб Квирикашвили и Каха Асиешвили, которые заменят Сандро Тодуа и Зураба Жвания соответственно. Также с первых минут встречи на поле появится Антон Пеикришвили, который последний раз выходил в стартовом составе в июне прошлого года в матче против Канады.
Состав сборной Грузии на матч против России (в скобках указаны клуб и количество матчей за национальную команду):
Задняя линия:
Мераб Квирикашвили – («Лело Сарацинс», Грузия, 108)
Сосо Матиашвили – («Красный Яр», Россия, 7)
Давид Качарава – («Енисей», Россия, 107)
Георгий Квеселадзе – («Марнеулис Армази», Грузия, 5)
Анзор Сичинава – («Академия», Грузия, 4)
Лаша Хмаладзе – («Батуми», Грузия, 60)
Васил Лобжанидзе – («Брив», Франция, 30)
Схватка:
Михаил Нариашвили – («Монпелье», Франция, 49)
Шалва Мамукашвили – («Локомотив», Грузия, 52)
Антон Пеикришвили – («Кардифф», Уэльс, 25)
Георгий Немасадзе (капитан) – («Бристоль», Англия, 79)
Нодар Чеишвили – («Шонбри», Франция, 9)
Георгий Тхилаишвили – («Батуми», Грузия, 43)
Вато Колелишвили – («Клермон», Франция, 46)
Лаша Ломидзе – («Лондон Айриш», Англия, 39)
Предстоящая встреча сборных Грузии и России станет 22 по счету. Впервые команды пересеклись в 1993 году в Польше, и тогда команда России одержала единственную победу над Грузией со счетом 15:9.
В 2002 году русским «медведям» удалось сыграть вничью 12:12. Во всех остальных же случаях победу неизменно праздновали грузинские регбисты, самая крупная из которых состоялась в 2012 году в Тбилиси. Тогда хозяева обыграли своего соперника со счетом 46:0.
Общий счет в противостоянии Грузии и России – 528:245, а количество удачных попыток 59:16.
В трех стартовых турах нынешнего розыгрыша Кубка европейских наций сборная Грузии выиграла все свои матчи, тогда как Россия обыграла Бельгию (48:7) и уступила командам Испании (13:20) и Румынии (15:25).
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