Сборная Грузии по регби обыграла команду России в Краснодаре

10.03.2018 18:31 Национальная сборная Грузии обыграла команду России со счетом 29:9 в четвертом матче в рамках розыгрыша Кубка Европейских Наций.



Матч проходил в Краснодаре. Первая половина встречи завершилась со счетом 9:7 в пользу российской команды, однако во втором тайме сборная Грузии стала играть более агрессивно и одержала победу, набрав еще 20 очков.



Нынешняя встреча сборных Грузии и России стала 22 по счету. Впервые команды встретились в 1993 году в Польше, и тогда команда России одержала единственную победу над Грузией со счетом 15:9.



В 2002 году россиянам удалось сыграть вничью 12:12. Во всех остальных случаях победу неизменно одерживали грузинские регбисты, самая крупная из которых состоялась в 2012 году в Тбилиси. Тогда хозяева обыграли своего соперника со счетом 46:0.



Сборная Грузии выиграла все свои матчи в турах нынешнего розыгрыша Кубка европейских наций. Грузины с четырьмя победами идут первыми в турнирной таблице. В следующем матче , 17 марта, на стадионе «Динамо Арена» грузинские регбисты будут противостоять румынам.















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