Завтра Православная Церковь отмечает Крестопоклонное воскресение

10.03.2018 21:21 Завтра, в третье воскресенье Великого поста, Православная церковь отмечает праздник Крестопоклонения. В связи с этим в храмах пройдут службы.



Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II начнет завтра воскресную службу в кафедральном соборе Пресвятой Троицы в 10:00.



Крестопоклонное воскресенье отмечается в середине поста. Оно напоминает верующим о страстях Христовых и укрепляет их в своей вере.

















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