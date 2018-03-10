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Завтра Православная Церковь отмечает Крестопоклонное воскресение
10.03.2018 21:21
Завтра, в третье воскресенье Великого поста, Православная церковь отмечает праздник Крестопоклонения. В связи с этим в храмах пройдут службы.
Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II начнет завтра воскресную службу в кафедральном соборе Пресвятой Троицы в 10:00.
Крестопоклонное воскресенье отмечается в середине поста. Оно напоминает верующим о страстях Христовых и укрепляет их в своей вере.
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