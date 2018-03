Грузия в пятый раз присоединится к благотворительному марафону Wings for Life World Run

11.03.2018 19:27 Грузия в пятый раз присоединится к одному из крупнейших спортивных событий года - всемирному благотворительному марафону Wings for Life World Run. По традиции грузинский марафон, как часть одного из самых масштабных забегов в мире, пройдет 6 мая в Кахетии.



Регистрация на участие в марафоне уже открыта на официальном сайте марафона. Крайний срок подачи заявки – 3 мая, 15:00 по тбилисскому времени. Как известно, принять участие в благотворительном забеге могут профессиональные бегуны, любители, а также люди с ограниченными возможностями. Главное условие – возраст старше 18 лет.



Уникальность Всемирного благотворительного забега Wings for Life World Run состоит в том, что в нем нет ни финишной линии, ни временных ограничений. Есть лишь одно правило: бегуна не должна догнать специальная «финиш-машина», которая выйдет на дистанцию спустя 30 минут после объявления старта, и будет двигаться со скоростью 15-25 км/ч. Бегунов, которых догонит «финиш-машина», к старту будет возвращать специальный автобус.



Старт марафона – на десятом километре перекрестка Телави-Кварели, у поворота к озеру Лопота, в 15:00. На каждом пятом километре будет расположен пункт с водой, энергетическими напитками и фруктами. У старта и по всему маршруту марафона будут мобилизованы бригады скорой помощи. В случае если у участника забега есть какие-либо заболевания, он должен заведомо проинформировать об этом организаторов марафона.



Победителей у марафона будет двое - мужчина и женщина. Они получат возможность участия в забеге Wings for Life World Run 2019 в любой точке планеты. Чемпионы же глобального забега получат в качестве приза путевку вокруг света. Участие в мероприятии платное, а собранные средства по традиции будут перечислены в Фонд изучения травм спинного мозга.















