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В Левенском университете появится кафедра грузинского языка
12.03.2018 10:45
При поддержке президента Грузии Георгия Мрагвелашвили в Левенском университете в Бельгии появится кафедра грузинского языка, истории и современных наук, говорится в сообщении на сайте администрации президента Грузии.
Президент Грузии находится в Бельгии с рабочим визитом. В рамках визита он уже встретился с руководством ЕС и НАТО и обсудил планы двухстороннего сотрудничества.
Соглашение о создании в бельгийском университете новой кафедры было достигнуто по время встречи Маргвелашвили c руководством университета в Бельгии.
В рамках посещения университета президент Грузии встретился со студентами и профессорами университета и поблагодарил за интерес к грузинскому языку, истории и культуре.
Левенский университет — это старейший университет Бельгии, а также один из старейших и наиболее известных университетов Европы.
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