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Агентство обслуживание предупреждает граждан, что срок действия водительских удостоверений, выданных до 1 апреля 2006 года, истекает 1 апреля 2018 года


12.03.2018   11:49
Агентство обслуживания министерства внутренних дел еще раз предупреждает граждан, что срок действия водительских удостоверений, выданных до 1 апреля 2006 года, истекает 1 апреля 2018 года.

Для смены водительского удостоверения гражданин в любом филиале агентства обслуживания должен предоставить: справку о состоянии здоровья, удостоверение личности и текущие водительские права. Стоимость смены удостоверения составляет 15 лари, в случае восстановление утерянного – 35 лари.

Отмечается, что удостоверения водительских прав, которые получены до 1 апреля 2006 года, однако поменялись после 2006 года, сохраняют юридическую силу и их не нужно менять.

В случае, если гражданин не сможет поменять права до 1 апреля, водить автомобиль он сможет после того, как получит новое удостоверения. Желающие не будут сдавать экзамены на теорию и практику и после 1 апреля 2018 года.
Изменения в закон «О дорожном движении» вошли в силу с 1 марта 2014 года.








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