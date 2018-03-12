Агентство обслуживание предупреждает граждан, что срок действия водительских удостоверений, выданных до 1 апреля 2006 года, истекает 1 апреля 2018 года

12.03.2018 11:49 Агентство обслуживания министерства внутренних дел еще раз предупреждает граждан, что срок действия водительских удостоверений, выданных до 1 апреля 2006 года, истекает 1 апреля 2018 года.



Для смены водительского удостоверения гражданин в любом филиале агентства обслуживания должен предоставить: справку о состоянии здоровья, удостоверение личности и текущие водительские права. Стоимость смены удостоверения составляет 15 лари, в случае восстановление утерянного – 35 лари.



Отмечается, что удостоверения водительских прав, которые получены до 1 апреля 2006 года, однако поменялись после 2006 года, сохраняют юридическую силу и их не нужно менять.



В случае, если гражданин не сможет поменять права до 1 апреля, водить автомобиль он сможет после того, как получит новое удостоверения. Желающие не будут сдавать экзамены на теорию и практику и после 1 апреля 2018 года.

Изменения в закон «О дорожном движении» вошли в силу с 1 марта 2014 года.



















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