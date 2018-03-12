Документальный фильм Рати Цителадзе снискал признание на Tampere Film Festival

12.03.2018 12:07 Документальный фильм Рати Цителадзе «Заключенный социума» стал обладателем статуса лучшего документального фильма на одном из важнейших фестивалей мира Tampere Film Festival. Работа снискала признание в номинации европейской киноакадемии.



Документальный фильм рассказывает об истории одной маленькой семьи, единство которой стоит перед большими вызовами. Это фильм – о жажде свободы, несбывшихся мечтах и будущем, которое туманно.



По информации режиссера, режиссер снял фильм без финансирования, на свои средства в 20018 года.















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