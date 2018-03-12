Деятели культуры Грузии обратились с открытым письмом к президенту России

12.03.2018 12:51 Представители Палаты культуры Грузии и другие деятели искусств обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Они “категорически” потребовали обеспечить незамедлительную передачу тела Арчила Татунашвили родным погибшего.



По словам авторов письма, произошедшая в оккупированном Цхинвальском регионе более двух недель назад трагедия и тот факт, что семье до сих пор не дали возможности оплакать сына, наносят еще больший урон “и без того ослабленным грузино-российским отношениям”.



Под письмом подписались Нуну Габуния, Марико Квалиашвили, Зураб Кипшидзе, Мака Махарадзе, Лия Микадзе, Давид Окиташвили, Ирма Сохадзе, Асмат Ткабладзе, Тамрико Чохонелидзе, Теймураз Гвалия и другие.















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