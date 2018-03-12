В Тбилиси пройдет молодежный кинофестиваль «Поколение»

12.03.2018 16:37 С 19 марта по 2 апреля в Тбилиси пройдет молодежный кинофестиваль «Поколение». Об этом заявили в министерстве культуры и спорта. Проект осуществляется в связи со 100-летним юбилеем первых независимых республик Грузии, Армении и Азербайджана. По словам организаторов, фестиваль станет ежегодным и будет одним из самых масштабных международных молодежных кинофестивалей на Южном Кавказе.



Организаторы отмечают, что модель фестиваля предусматривает лучший иностранный опыт, который предусматривает развития уровня аналитического мышления молодежи путем киноискусства, выявление талантливых молодых людей с помощью мастер-классов и лекций и содействие их участию в иностранных кинофестивалях.



Цель проекта – развитие молодой аудитории и использования киноискусства в образовательных целях.



Принять участие в фестивале могут молодые в возрасте от 13 до 18 лет по всей Грузии.



Заявки, поступившие до 14 марта, рассмотрит специальная комиссия, которая отберет 300 молодых людей для участия в фестивале.















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