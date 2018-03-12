83% европейцев считают, что «фальшивые новости» угрожают демократии - Eurobarametеr

12.03.2018 19:02 83 процента европейцев считают, что «фальшивые новости» угрожают демократии – таковы итоги проведенного Eurobarametеr исследования, в ходе которого было опрошено более 26 тысяч человек.



Согласно опросу, менее всего граждане Европы доверяют сообщениям в социальных сетях.



88% респондентов считает, что авторы «ложных новостей» чаще всего «играют на эмоциях» читателей;



84% считает, «ложные новости» преследуют цель спровоцировать общественную дискуссию;



65% считают, что на дезинформации пытаются заработать конкретные лица.



Большинство опрошенных заявили, что пост-мониторинг дезинформации т.н. Fact-cheking не достаточен для борьбы с «фальшивыми новостями».



Согласно исследованиям Eurobarametеr, наиболее надежным источником информации большинство европейцев считают традиционные СМИ.



Самый высокий уровень доверия у радио — 70% респондентов;



Телевидению доверяет — 66%;



Печатные СМИ — 63%;



Интернет-медиа — 26-27%.















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