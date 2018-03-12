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83% европейцев считают, что «фальшивые новости» угрожают демократии - Eurobarametеr
12.03.2018 19:02
83 процента европейцев считают, что «фальшивые новости» угрожают демократии – таковы итоги проведенного Eurobarametеr исследования, в ходе которого было опрошено более 26 тысяч человек.
Согласно опросу, менее всего граждане Европы доверяют сообщениям в социальных сетях.
88% респондентов считает, что авторы «ложных новостей» чаще всего «играют на эмоциях» читателей;
84% считает, «ложные новости» преследуют цель спровоцировать общественную дискуссию;
65% считают, что на дезинформации пытаются заработать конкретные лица.
Большинство опрошенных заявили, что пост-мониторинг дезинформации т.н. Fact-cheking не достаточен для борьбы с «фальшивыми новостями».
Согласно исследованиям Eurobarametеr, наиболее надежным источником информации большинство европейцев считают традиционные СМИ.
Самый высокий уровень доверия у радио — 70% респондентов;
Телевидению доверяет — 66%;
Печатные СМИ — 63%;
Интернет-медиа — 26-27%.
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