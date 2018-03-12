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83% европейцев считают, что «фальшивые новости» угрожают демократии - Eurobarametеr


12.03.2018   19:02
83 процента европейцев считают, что «фальшивые новости» угрожают демократии – таковы итоги проведенного Eurobarametеr исследования, в ходе которого было опрошено более 26 тысяч человек.

Согласно опросу, менее всего граждане Европы доверяют сообщениям в социальных сетях.

88% респондентов считает, что авторы «ложных новостей» чаще всего «играют на эмоциях» читателей;

84% считает, «ложные новости» преследуют цель спровоцировать общественную дискуссию;

65% считают, что на дезинформации пытаются заработать конкретные лица.

Большинство опрошенных заявили, что пост-мониторинг дезинформации т.н. Fact-cheking не достаточен для борьбы с «фальшивыми новостями».

Согласно исследованиям Eurobarametеr, наиболее надежным источником информации большинство европейцев считают традиционные СМИ.

Самый высокий уровень доверия у радио — 70% респондентов;

Телевидению доверяет — 66%;

Печатные СМИ — 63%;

Интернет-медиа — 26-27%.






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