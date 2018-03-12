Нани Брегвадзе может отменить юбилейный концерт в Москве в знак протеста

12.03.2018 19:53 Известная грузинская певица Нани Брегвадзе может отменить запланированный в Москве концерт в связи с тем, что российская сторона вместе с ее цхинвальскими марионетками отказываются выдать грузинской стороне тело погибшего от рук осетинских бандитов гражданина Грузии Арчила Татунашвили.



По словам дочери певицы Эки Мамаладзе, окончательное решение еще не принято. "Не знаю, ничего не могу сказать. Может быть отложен [концерт]" - заявляет Мамаладзе.



На вопрос, будет ли это протестом, так как до сих пор не удалось перевезти тело Арчила Татунашвили, Мамаладзе отвечает: "Наверно, так будет".



"Мы пока воздерживаемся. Не знаем, что делать. Мы тоже думаем", - заявила Мамаладзе в интервью телекомпании "Иберия".



Юбилейный концерт Нани Брегвадзе должден пройти 28 марта в Crocus City Hall в Москве.















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