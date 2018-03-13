В одном из подвалов Тбилиси уничтожено историческое панно братьев Зданевичей

13.03.2018 16:05 В Тбилиси, в подвале торгового объекта расположенном в бывшем здании «Дома офицеров», где висело панно принадлежащему руке польских художников братьев Зданевичей, полностью уничтожено. Об этом заявили в Агентстве культурного населения.



Подвал осмотрели специалисты. По словам участника проекта исследования, реставратора Сандро Рубашвили, полностью стерто и не подлежит восстановлению стена площадью 20 кв. Метров, на которой было размещено историческое панно.



Первыми на информацию о порче памятника культуры осуществило реагирование агентство надзора, которое предположительно в связи с данным фактом возложит уголовную ответственность на виновных.



Мажоритарий района Мтацминда Саломе Зурабишвили, которая прибыла на место, заявила, что виновные должны быть соответствующим образом наказаны. По её словам, она давно хотела осмотреть территорию, но не успела и сама уведомила о случившемся Агентство культурного наследия.



Руководитель агентства Николоз Антидзе называет произошедшее вандализмом и заявляет, что факт не останется без реагирования. Антидзе подтвердил Первому каналу, что панно полностью уничтожено и ведомство сегодня же обратится в правоохранительные структуры.

















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