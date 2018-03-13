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Адвокаты протоиерея Георгия Мамаладзе обжаловали решение Апелляционного суда в Верховном


13.03.2018   16:13
Адвокаты обвиняемого по т.н. делу о цианиде протоиерея Георгия Мамаладзе обжаловали решение Апелляционного суда в Верховном.

Адвокаты требуют отменить решения первой и второй инстанций, согласно которым протоиерея Георгия Мамаладзе признали в виновным в подготовке убийства Шорены Тетруашвили.

«К сожалению, мы дошли до того этапа, на котором нам понадобилось обжаловать решение в Верховном суде в кассационном порядке. Для начала, мы хотим, чтобы дело приняли в производство и были назначены устные слушания. Не можем сказать, что у нас есть ожидания и надежды», — заявил адвокат Георгий Панцулая.

Напомним, Тбилисский апелляционный суд на проведенном сегодня заседании оставил в силе обвинительный приговор, вынесенный судом первой инстанции в отношении протоиерея Георгия Мамаладзе, согласно которому, священнослужитель был приговорен к 9 годам тюремного заключения.







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