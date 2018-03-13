|
Тбилиси готовится к европейскому шахматному турниру
13.03.2018 17:51
30 марта и 1 апреля в Тбилиси пройдет Чемпионат Европы среди женщин по шахматному блицу.
За первенство будут бороться 80 шахматистов из 15 стран.
В чемпионате участвуют все сильнейшие шахматистки континента, в том числе и победители шахматных Олимпиад, чемпионы Мира и Европы.
Среди фаворитов – действующий чемпион по шахматному блицу Нана Дзагнидзе.
Состязания будут длиться два дня.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна