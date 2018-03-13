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Тбилиси готовится к европейскому шахматному турниру


13.03.2018   17:51
30 марта и 1 апреля в Тбилиси пройдет Чемпионат Европы среди женщин по шахматному блицу.

За первенство будут бороться 80 шахматистов из 15 стран.

В чемпионате участвуют все сильнейшие шахматистки континента, в том числе и победители шахматных Олимпиад, чемпионы Мира и Европы.

Среди фаворитов – действующий чемпион по шахматному блицу Нана Дзагнидзе.

Состязания будут длиться два дня.






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