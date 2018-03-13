Тбилиси готовится к европейскому шахматному турниру

13.03.2018 17:51 30 марта и 1 апреля в Тбилиси пройдет Чемпионат Европы среди женщин по шахматному блицу.



За первенство будут бороться 80 шахматистов из 15 стран.



В чемпионате участвуют все сильнейшие шахматистки континента, в том числе и победители шахматных Олимпиад, чемпионы Мира и Европы.



Среди фаворитов – действующий чемпион по шахматному блицу Нана Дзагнидзе.



Состязания будут длиться два дня.















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