Гражданам придется оплатить все штрафы, несмотря на разрыв контракта мэрией Тбилиси с «С.Т. Парк»

13.03.2018 18:05 Гражданам придется оплатить штрафы, выписанные «С.Т. Парк» - заявил вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе.



По его словам, расторжение договора с компанией не вызовет упразднения штрафов.



"Гражданам придется оплатить возложенные штрафы, расторжение договора не связано с этим. Тем, на кого выписано правонарушение, придется оплатить этот штраф, если он не выписан незаконно, что, к сожалению, часто имело место со стороны компании. Это тоже было причиной того, что мы пришли до сегодняшнего результата.



Это радикальная мера, которую принял муниципалитет Тбилиси. Такие решения мы будем принимать только тогда, когда нарушение прав граждан имеет систематический характер, и ни одной компании не простим ущемления общественного интереса"- заявил вице-мэр.



По его же словам, сбор стоимости парковки будет продолжаться обычно, и сумма не изменится.



"Сбор стоимости, разумеется, продолжится так же, как и штрафование, процесс эвакуации в случае, когда будет нарушено правило парковки. Только это с 10 апреля будет делать не «С.Т. Парк», а муниципалитет мэрии Тбилиси. Никак не следует ждать снижения штрафных сумм. Принятое сегодня решение не связано с этим. Это упразднение договора о парковке, оформленного в 2007 году. Еще раз говорю, что прекращение договора никак не связано со стоимостью парковки"- заявил Ираклий Хмаладзе.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

