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В Грузии 250 лицам с ограниченными возможностями передадут инвалидные коляски


13.03.2018   22:40
Совместными усилиями посольства Турецкой Республики в Грузии и Агентства по делам религии Грузии 250 лицам с ограниченными возможностями передадут инвалидные коляски.

Как сообщают в посольстве Турции в Грузии, данный проект профинансировал бельгийский фонд религии. 200 из привезенных из Турции колясок предназначены взрослым, 40 – детям, а 10 (электронные) – для лиц с соответствующими потребностями.

Церемония передачи инвалидных колясок состоится завтра, 14 марта, в здании Союза мусульман Грузии. На мероприятии будут присутствовать председатель Агентства по делам религии Грузии Заза Вашакмадзе и посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган.






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