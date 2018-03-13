В Грузии найден, возможно, древнейший в мире мёд

13.03.2018 22:44 В районе лечебницы-курорта Боржоми, во время проведения археологических раскопок, в одном из курганов, наряду с ритуальными языческими артефактами, рядом с останками погребённой женщины были найдены две керамические посудины с растительной пыльцой, сообщает «The Georgian Times».



По проведении отдельного исследования специалисты пришли к выводу, что эта пыльца – не что иное, как мёд древнейших времён. Грузинские археологи полагают, что этот мёд на 2000 лет старше известного науке египетского мёда. До сегодняшнего дня считалось, что древнейший в мире мёд был обнаружен в знаменитой гробнице Тутанхомона.



Согласно заключениям экспертов, обнаруженному в Грузии мёду не менее 5500 лет, а женщина, покоящаяся в кургане – первый известный истории пчеловод, в захоронение которой были помещены меды разного происхождения. Если предположения грузинских учёных будут подкреплены базой доказательств, Грузия может быть объявлена колыбелью мирового мёда, как ранее была объявлена колыбелью вина.















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