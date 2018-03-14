Митрополит Теодорэ: Сжигание католических икон и книг является вандализмом, на что своевременно должно ответить расследование

14.03.2018 11:13 Митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетский Теодорэ (Чуадзе) распространяет заявление в связи с инцидентом в Вале.



По словам сжигание католических икон и книг является вандализмом, на что своевременно должно ответить расследование.



Митрополит считает, что это – либо провокация, либо действие, совершенное психически нездоровым человеком.



В селе Вале Ахалцихского района около молельни имени Святой Нино неизвестные лица сожгли иконы и книги.















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