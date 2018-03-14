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Митрополит Теодорэ: Сжигание католических икон и книг является вандализмом, на что своевременно должно ответить расследование
14.03.2018 11:13
Митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетский Теодорэ (Чуадзе) распространяет заявление в связи с инцидентом в Вале.
По словам сжигание католических икон и книг является вандализмом, на что своевременно должно ответить расследование.
Митрополит считает, что это – либо провокация, либо действие, совершенное психически нездоровым человеком.
В селе Вале Ахалцихского района около молельни имени Святой Нино неизвестные лица сожгли иконы и книги.
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