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Митрополит Теодорэ: Сжигание католических икон и книг является вандализмом, на что своевременно должно ответить расследование


14.03.2018   11:13
Митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетский Теодорэ (Чуадзе) распространяет заявление в связи с инцидентом в Вале.

По словам сжигание католических икон и книг является вандализмом, на что своевременно должно ответить расследование.

Митрополит считает, что это – либо провокация, либо действие, совершенное психически нездоровым человеком.

В селе Вале Ахалцихского района около молельни имени Святой Нино неизвестные лица сожгли иконы и книги.






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