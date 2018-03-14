Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Министерство здравоохранения Грузии отреагировало на обращение Народного защитника


14.03.2018   11:40
Министерство здравоохранения Грузии отреагировало на обращение Народного защитника, побывавшей в психиатрической больнице в небольшом городке Сурами. Нино Ломджария назвала ситуацию в лечебнице «ущемляющей достоинство пациентов» и призвала незамедлительно принять меры для улучшения условий в больнице.

Для решения проблем, существующих в «Психиатрической больнице Сурами имени А.Каджая» назначат временного управляющего, — сообщает сегодня министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

В Сурами уже побывала группа специального мониторинга, которая была создана по приказу министра здравоохранения Давида Сергеенко.

«С целью координации рабочая группа представит временного управляющего, чтобы незамедлительно были решены самые важные задачи в течение дней и часов…Естественно, создание этой рабочей группы было вызвано существующей информацией о том, что в данном учреждении есть проблемы определенного типа. Именно для ознакомления с ситуацией на месте, осуществления мониторинга и скорейшего реагирования была создана эта рабочая группа», — заявил журналистам директор Центра психического здоровья и превенции наркомании Лаша Киладзе. По его словам, группа продолжит работу в течение нескольких дней.

В группу специального мониторинга входят представители Центра психического здоровья и превенции наркомании, Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи, Агентства государственного регулирования медицинской деятельности и административного департамента Минздрава Грузии.

Также Народный защитник Грузии отметила, что в сурамской больнице есть проблемы и с инфраструктурой, и с процессом лечения. Здание больницы и инвентарь не соответствуют нормам, тяжелое положение с соблюдением санитарно-гигиенических норм.

Между тем в Минздраве сообщили, что 2017 году в этом медицинском учреждении были проведены ремонтные работы. В прошлом году с целью оптимизации учреждений и улучшения сервисов были объединены «Психиатрическая больница Бедиани» и «Психиатрическя больница Сурами имени А.Каджая». Ежемесячный бюджет увеличился на 7 тысяч лари (2,8 тысячи долларов) и сегодня составляет 12 тысяч лари (5 тысяч долларов). Что касается ежемесячного бюджета стационарного обслуживания, то его ежемесячный бюджет вырос на 10 тысяч лари (более 4 тысяч долларов) и в месяц в среднем составляет 150 тысяч лари (61,4 тысячи долларов).

В Грузии официально зарегистрировано 80 тысяч человек с различными психическими заболеваниями.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
МВФ может стать координатором глобального регулирования рынка криптовалют - Лагард
Компания C.Т. Park будет судиться с мэрией Тбилиси
На грузинском рынке возможно появится компания «Итал Телеком»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Из Абхазии в Сочи вывозили боеприпасы
Цихелашвили: Непонятна критика оппозиции в связи с готовностью к прямому диалогу с абхазами и осетинами
Россельхознадзор вводит запрет на ввоз мандаринов из Абхазии
Женщину расстреляли в центре Сухуми
Россия временно запретила ввоз из Абхазии овощей и фруктов в ручной клади
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Мдинарадзе: Резолюция парламента в связи с Арчилом Татунашвили будет жесткой
Маргвелашвили: Грузия готова сделать все, чтобы стать членом НАТО
Азербайджан и Индия укрепляют экономическое сотрудничество
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна