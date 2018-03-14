Министерство здравоохранения Грузии отреагировало на обращение Народного защитника

14.03.2018 11:40 Министерство здравоохранения Грузии отреагировало на обращение Народного защитника, побывавшей в психиатрической больнице в небольшом городке Сурами. Нино Ломджария назвала ситуацию в лечебнице «ущемляющей достоинство пациентов» и призвала незамедлительно принять меры для улучшения условий в больнице.



Для решения проблем, существующих в «Психиатрической больнице Сурами имени А.Каджая» назначат временного управляющего, — сообщает сегодня министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.



В Сурами уже побывала группа специального мониторинга, которая была создана по приказу министра здравоохранения Давида Сергеенко.



«С целью координации рабочая группа представит временного управляющего, чтобы незамедлительно были решены самые важные задачи в течение дней и часов…Естественно, создание этой рабочей группы было вызвано существующей информацией о том, что в данном учреждении есть проблемы определенного типа. Именно для ознакомления с ситуацией на месте, осуществления мониторинга и скорейшего реагирования была создана эта рабочая группа», — заявил журналистам директор Центра психического здоровья и превенции наркомании Лаша Киладзе. По его словам, группа продолжит работу в течение нескольких дней.



В группу специального мониторинга входят представители Центра психического здоровья и превенции наркомании, Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи, Агентства государственного регулирования медицинской деятельности и административного департамента Минздрава Грузии.



Также Народный защитник Грузии отметила, что в сурамской больнице есть проблемы и с инфраструктурой, и с процессом лечения. Здание больницы и инвентарь не соответствуют нормам, тяжелое положение с соблюдением санитарно-гигиенических норм.



Между тем в Минздраве сообщили, что 2017 году в этом медицинском учреждении были проведены ремонтные работы. В прошлом году с целью оптимизации учреждений и улучшения сервисов были объединены «Психиатрическая больница Бедиани» и «Психиатрическя больница Сурами имени А.Каджая». Ежемесячный бюджет увеличился на 7 тысяч лари (2,8 тысячи долларов) и сегодня составляет 12 тысяч лари (5 тысяч долларов). Что касается ежемесячного бюджета стационарного обслуживания, то его ежемесячный бюджет вырос на 10 тысяч лари (более 4 тысяч долларов) и в месяц в среднем составляет 150 тысяч лари (61,4 тысячи долларов).



В Грузии официально зарегистрировано 80 тысяч человек с различными психическими заболеваниями.















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