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Азербайджанцы провели акцию протеста перед офисом ООН в Тбилиси


14.03.2018   15:25
В Грузии группа азербайджанцев провела мирную акцию перед офисом ООН в Тбилиси.

Как сообщает АПА, на акции был выражен протест в связи с убийством невинных мусульман в результате военных операций, проведенных в Йемене коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией.

В ходе акции были озвучены лозунги «Не убивайте детей!», «Не продавайте оружие Али Сауду!»

Ахунд Общества «Ахли-Бейт» Эльчин Дадашев сказал, что цель проведения акции – осудить совершаемые в Йемене преступления против человечности, привлечь внимание ООН к убийству тысяч мирных мусульман, включая женщин и детей, к гуманитарному кризису в стране: «60 процентов населения Йемена страдает от голода, в стране распространяются инфекционные заболевания. Следует положить конец преступным действиям Саудовской Аравии».






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