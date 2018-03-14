Азербайджанцы провели акцию протеста перед офисом ООН в Тбилиси

14.03.2018 15:25 В Грузии группа азербайджанцев провела мирную акцию перед офисом ООН в Тбилиси.



Как сообщает АПА, на акции был выражен протест в связи с убийством невинных мусульман в результате военных операций, проведенных в Йемене коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией.



В ходе акции были озвучены лозунги «Не убивайте детей!», «Не продавайте оружие Али Сауду!»



Ахунд Общества «Ахли-Бейт» Эльчин Дадашев сказал, что цель проведения акции – осудить совершаемые в Йемене преступления против человечности, привлечь внимание ООН к убийству тысяч мирных мусульман, включая женщин и детей, к гуманитарному кризису в стране: «60 процентов населения Йемена страдает от голода, в стране распространяются инфекционные заболевания. Следует положить конец преступным действиям Саудовской Аравии».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

