«Делом о цианиде» займется гендиректор «Рустави-2»

14.03.2018 15:27 Генеральный директор телекомпании “Рустави-2” Ника Гварамия навестил в т. н. “Матросовской тюрьме” (учреждение по исправлению наказаний №9 в Тбилиси) протоиерея Георгия Мамаладзе. Он отбывает срок за попытку умышленного убийства секретаря Католикоса-Патриарха всея Грузии Шорены Тетруашвили и незаконное хранение и ношение оружия.



После встречи с протоиереем в статусе адвоката Гварамия заявил, что пребывает в шоке от услышанного. На своей страничке в Facebook он написал, что “впервые в жизни на протяжении двух часов говорил с настоящим заложником”.



Позже гендиректор “Рустави-2” рассказал подробности беседы с осужденным священнослужителем. От Георгия Мамаладзе якобы требовали назвать соучастниками преступления отца Дмитрия и его затя Сосо Оханашвили (бывшего начальника охраны патриарха), а также признаться в участии в подготовке госпереворота, в котором должен был фигурировать и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.



“В государственном перевороте он [Георгий Мамаладзе] обеспечил бы церковный компонент, “убрали” бы Патриарха и во главу Церкви пришла бы та группа, которая нужна”, – заявил Гварамия в эфире “Рустави-2”.



Генеральный директор телекомпании назвал Георгия Мамаладзе “заложником правительства и патриархии” и обратился к президенту Грузии Георгию Маргвелашвили с просьбой встретиться с ним и обсудить ситуацию вокруг протоиерея. При этом, по словам Гварамия, сам Мамаладзе не исключает, что президент либо участвует в заговоре против него, либо на главу государства оказывается давление.



Ника Гварамия назвал уголовное дело против священнослужителя сфабрикованным, а судебный процесс абсурдным. В нем замешаны институции, пользующиеся наибольшим доверием общества: это государство и Грузинская православная церковь, – добавил гендиректор “Рустави-2”, заявив, что намерен включиться в процесс координации обжалования приговора в Европейском суде по правам человека.















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