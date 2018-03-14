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Тбилисская транспортная компания сделала заявление в связи с гибелью мужчины на путях метрополитена


14.03.2018   17:15
Тбилисская транспортная компания распространяет заявление в связи с инцидентом на станции метро «Дидубе».

В нем говорится, что мужчина в возрасте около 70 лет скончался на путях метрополитена после того, как его сбил поезд. Несчастный случай произошел сегодня на открытом участке Тбилисского метро— между станциями метро «Гоциридзе» и «Дидубе», где запрещено передвижение людей.

В заявлении отмечается, что мужчина по неизвестной причине передвигался по путям. Машинист его заметил и стал тормозить, однако избежать столкновения не удалось.

К месту инцидента была вызвана скорая помощь и полиция. Врачи подтвердили, что мужчина скончался на месте. Полиция проводит следственные мероприятия.

В связи с инцидентом ограничено движение поездов на Первой линии метро — поезда ходят от станции «Вокзальная площадь» в направлении «Варкетили». Движение будет полностью восстановлено сразу после завершения следственных мероприятий. Инцидент не повлиял на работу Второй линии метро, которая функционирует без перебоев.






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