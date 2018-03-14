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Глава католиков Кавказа осудил акт религиозного вандализма в Грузии


14.03.2018   17:56
Глава миссии римско-католической церкви на Кавказе епископ Джузеппе Пазотто выразил возмущение в связи актом вандализма - сожжением в одном из регионов Грузии католических икон и католических книг. К его требованию о незамедлительном расследовании инцидента присоединилась мусульманская община страны. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кобаладзе

В заявлении епископа Джузеппе Пазотто, опубликованном в среду говорится что вандальный случай сожжения католических икон и католической литературы в Ахалцихском районе "вызывает сожаление и возмущение". Глава католической миссии на Кавказе требует от властей незамедлительного расследования инцидента. "Все обязаны уважать веру других и чувствовать ответственность за мирное сосуществование" - подчёркивается в заявлении.

Как сообщили РС в МВД Грузии 12 марта неизвестные сожгли иконы и католическую литературу у молельного дома в селе Вале Ахалцихского района, где исторически жили грузины-католики. Подозреваемых пока нет. Уголовное дело возбуждено по ст. 166 УК Грузии "Попытка злостного вмешательства в деятельность религиозной организации".

Акт вандализма осудил союз мусульман Грузии, а представитель грузинской православной церкви назвал произошедшее или "провокацией" или "поступком психически неуравновешенного человека".






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