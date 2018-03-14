Кутаисская мэрия потратит на реабилитацию Белого моста 444 996 лари

14.03.2018 19:03 Кутаисская мэрия потратит на реабилитацию Белого моста 444 996 лари.



Тендер для осуществления работ уже объявлен. Представить предложения заинтересованные компании смогут с 26 марта до 3 апреля.



Авторы проекта – архитектор Гия Худжадзе и дизайнер Темур Пхакадзе.



Работы начнутся в мае и завершатся через 3 месяца.



Белый мост был построен в 1852 году. В конце 20-ого века на нем было запрещено автомобильное движение и пользоваться мостом могут только пешеходы.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

