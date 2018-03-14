|
НПО призывает парламент принять закон о люстрации
14.03.2018 21:22
Центр реабилитации жертв пыток “Эмпатия” обратился в парламент Грузии в связи с “мощной активизацией пророссийской и российской агрессии” в стране.
В неправительственной организации заявляют, что на фоне “прогрессирующей оккупации” и с учетом проблем, схожих со “стокгольмским синдромом”, необходимо принять закон о люстрации. Он должен предусматривать и различные меры, в том числе запрет на деятельность на территории Грузии пророссийских и российских политических партий, средств массовой информации и других институций.
Организация также призывает парламент включить в текст резолюции об оккупации обращение на имя прокурора Международного уголовного суда и призвать его расширить географические и временные рамки в ходе расследования преступлений “августовской войны”.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна