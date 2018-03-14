НПО призывает парламент принять закон о люстрации

14.03.2018 21:22 Центр реабилитации жертв пыток “Эмпатия” обратился в парламент Грузии в связи с “мощной активизацией пророссийской и российской агрессии” в стране.



В неправительственной организации заявляют, что на фоне “прогрессирующей оккупации” и с учетом проблем, схожих со “стокгольмским синдромом”, необходимо принять закон о люстрации. Он должен предусматривать и различные меры, в том числе запрет на деятельность на территории Грузии пророссийских и российских политических партий, средств массовой информации и других институций.



Организация также призывает парламент включить в текст резолюции об оккупации обращение на имя прокурора Международного уголовного суда и призвать его расширить географические и временные рамки в ходе расследования преступлений “августовской войны”.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

