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Патриархия Грузии делает превентивное заявление о новой волне дискредитации церкви


14.03.2018   22:19
Патриархия Грузии распространяет специальное заявление, в котором говорит, что планируется новая волна дискредитации, которая, возможно, может быть связана с лицами высокой иерархии.

В заявлении говорится, что авторитет Католикоса-Патриарха и рейтинг церкви неприемлемы для определенных сил.

«Мы обращаемся ко всем, у кого болит сердце за страну и церковь, проявить разумность и не быть оскорбленными», — говорится в заявлении, опубликованном Патриархией Грузии некоторое время назад.

«Мы не раз отмечали, что борьба с церковью всегда велась и продолжаетсяпо сей день, но последние события показали, что процессы приобретают всё жесткое лицо, одним из проявлений этого можно считать тему 25 миллионов и джипов, заявления сделанные Республиканской партией в период избирательной кампании и, конечно же, т.н дело «О цианиде». Почему это происходит?

Для определенных сил полностью неприемлемы высокий авторитет и рейтинг нашей церкви и Католикоса-Патриарха;

Для них также неприемлемо, что церковь защищает святость семьи, территориальную целостность страны, национальные и традиционные ценности, чтобы заботиться о будущем поколении должным образом; неприемлемо, что церковь противоречит «LGBT»(сексуальным меньшинствам), как норме образа жизни людей, выражает протест против неправильных и опасных форм наркомании и пропаганды азартных игр; что это подвергается преследованию в соответствии с установленными законами святых отцов за защиту православных учений и т.д.

Не менее важно то, что церковь пытаются вовлечь в политические игры.

Похоже, что проведенные нами действия не привели к желаемым результатам некоторых, и поэтому, согласно нашей информации, запланирована новая волна дискредитации и не исключено, что грязная кампания должна проводиться против высшей церковной иерархии, в которой будут использоваться священнослужители.

Мы обращаемся ко всем тем, у кого болит сердце за церковь и страну, проявить благоразумие, не поддаваться на клевету, провокации и преднамеренные злые действия.

Я думаю, что в скором времени станет известно, кто движет этой целью и чему она служит.

Православная церковь Грузии по милости Господа служила, служит и будет служить Богу и нации и, несмотря на огромное давление, никогда не прекратит заботится о важных проблемах для страны и народа; нападки на церковь еще более её укрепляют и утверждают», — говорится в заявлении грузинской патриархии.






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