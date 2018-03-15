Религиозные лидеры в Грузии осудили факт сожжения католической религиозной литературы

15.03.2018 13:41 Религиозные лидеры Грузии, в том числе, представители Католической Церкви и Грузинской Православной Церкви, выразили обеспокоенность по поводу сожжения икон католической молельни и религиозной литературы в селе Вале, в регионе Самцхе-Джавахети на юге Грузии.



Информацию о случившемся распространил 12 марта местный житель Шота Гикошвили, который опубликовал фотографии сгоревших икон и религиозной литературы в селе Вале, где бок о бок проживают католические и православные общины. По словам Гикошвили, эти книги и иконы были сожжены «целенаправленно», так как книги и литература других верований, которые также хранились в указанной молельне, остались нетронутыми.



Прихожане Римско-католической Церкви в Вале осудили «факт вандализма», на что позже откликнулся также епископ католической общины Грузии Джузеппе Пазотто, который выразил «сожаление и негодование» в связи с произошедшим. «Никак нельзя закрывать глаза на этот факт, и компетентные органы должны провести его тщательное расследование», - заявил он.



Митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетский ГПЦ Теодоре Чуадзе случившееся оценил, как вандализм, и заявил местному информационному агентству «Самхретис Карибче» («Южные Врата»), что «это преступление и оскорбление Церкви, икон и тех святынь, которые мы почитаем». «У страны есть враги, и они пытаются вызвать беспорядки. Тем не менее, я думаю, что это не повлечет противостояние. Народ мудрый, он знает, что разумный человек не сделал бы этого умышленно», - добавил он.



Этот инцидент также осудила расположенная в Батуми организация, защищающая религиозные права – «Союз мусульман Грузии».



В опубликованном 14 марта официальном заявлении, народный защитник Грузии Нино Ломджария призвала правоохранительные органы, провести своевременное и эффективное расследование этого дела. Согласно распространившимся сообщениям, расследование начато по статье 166 Уголовного кодекса Грузии, которая касается создания препятствий деятельности религиозной общины.



В ходе переписи населения в 2014 году, 19 195 человек заявили, что они являются католиками. 15 024 из них проживают в регионе Самцхе-Джавахети, что составляет 9,36% от общего числа населения региона.



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