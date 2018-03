В Грузии пройдут выставки работ Микеланджело, Тициана, Леонардо и других итальянских художников

15.03.2018 14:25 Туризм исключительно важен для Грузии и я считаю, что туризм – нефть Грузии, — об этом посол Италии в Грузии Антонио Энрико Бартоли заявил на презентации Check in Georgia 2018.



Антонио Энрико Бартоли поблагодарил первого вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития Грузии Димитрия Кумсишвили за то, что посольству Италии в Грузии позволили участвовать в проекте Check in Georgia.



По словам посла, итальянская сторона принимает участие в организации многих фестивалей в рамках Check in Georgia и продолжит участвовать и в будущем.



«Наше главное желание состояло в том, чтобы присоединиться и сотрудничать в таком мероприятии, которое ранее не проводилось в Грузии, и это выставка универсальных великих мастеров мира. Мы начали с Боттичелли и Караваджо, и продолжим таким большим именем, как Микеланджело», — заявил Антонио Энрико Бартоли.



По словам посла Италии, с мая по август в рамках Check In Georgia пройдут три выставки, одна из которых — графика эпохи Возрождения, выставка Леонардо, Микеланджело, Боттичелли, Рафаэля и многих великих мастеров.



По его словам будет представлена оригинальная работа Тициана Мадонна с младенцемс, состоится выставка современного итальянского искусства и все выставки откроются в Международный день музеев – 18 мая. А в августе-сентябре пройдет выставка периода Барокко.















