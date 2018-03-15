Монастырский комплекс Давид Гареджи включен в окончательный список объектов Europa Nostra

15.03.2018 14:34 Средневековый монастырский комплекс Давид Гареджи вошел в финальный список памятников Europa Nostra («Европа Ностра»), находящихся под угрозой. Как было заявлено на сегодняшней пресс-конференции, Цель программы — мобилизация сил на местном, национальном и международном уровнях для ускорения реставрационных действий на памятниках особого значения.



Europa Nostra — общеевропейская федерация ассоциаций, созданная в 1963 году с целью популяризации и защиты культурного наследия и природной среды Европы. Федерация со штаб-квартирой в Гааге состоит из 250 негосударственных организаций, работающих в 45 европейских государствах. Europa Nostra сотрудничает с такими крупными учреждениями как Европейский союз, Совет Европы и ЮНЕСКО.



Кроме Давида Гареджи, в список семи финалистов попали – собор пост-Византийского периода Воскопия (Албания), исторический центр Вены (Австрия), Памятник Бузлуджа(Болгария), Казино Констанцы (Румыния), греческий детский дом Принкипо, Принцевы острова (Турция) и завод по производству льда в Гримсби (Соединённое Королевство).















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