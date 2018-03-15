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На Сухом мосту в Тбилиси будет благоустроена инфраструктура для торговцев


15.03.2018   14:49
«Для людей работающих на Сухом мосту будет благоустроена специальная инфраструктура», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, который сегодня находился на Сухом мосту.

Мэр Тбилиси говорил о запланированном проекте и отметил, что трудоустроенные на месте лица временно будут размещены на другой территории.

«Мы планируем осуществить данный проект в ближайшее время. Вообще, для лиц трудоустроенных там, кто продает картины и рисунки, будет благоустроена специальная инфраструктура. По существующей информации, люди, работающие на Сухом мосту, находятся в невыносимых условиях. Для них будет создана лучшая инфраструктура и до завершения проекта, они перейдут рядом на территорию сада, где у них будет возможность заниматься своей деятельностью», — отметил Каха Каладзе.






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