Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии могут создать реестр нянь


15.03.2018   16:35
В парламент Грузии внесена законодательная инициатива, согласно которой в стране должен быть сформирован реестр воспитателей детей, т. е. нянь. Как сообщает издание BusinessPressNews, авторы идеи считают необходимым создать институты превенции, которые обеспечат безопасность ребенка с самого раннего детства. Сегодня таких институций нет.

“В Грузии есть агентства по трудоустройству воспитательниц, практически такие же, как в Европе. Агентство само выбирает кадры, решая, кто будет няней, и устанавливая для них соответствующие условия. Воспитательница в случае трудоуйстройства обязана отдать т. н. первую зарплату агентству. Но пример Европы показал, что этой системы для обеспечения безопасности ребенка недостаточно”, – говорится в пояснении к законодательной инициативе.

Авторы считают, что с учетом существующих рисков государство должно создать правовые инструменты, которые максимально обеспечат безопасность детей, будут пользоваться высоким доверием общества и будут доступны для всех. “Необходимо, чтобы государство больше включилось в вопросы безопасности детей и само создало базу данных воспитателей”, – говорится в тексте.

Причем, роль государства не должна сводиться исключительно к проверкам личной информации о нянях, их возможной судимости, психического состояния и состояния здоровья. Оно также должно, к примеру, обеспечивать получение воспитательницами навыков по оказанию первой медицинской помощи.

По задумке авторов проекта, доступ к реестру должен быть платным. Родители сами решат, хотят ли они воспользоваться базой данных, а вот агентства будут обязаны работать исключительно с этой структурой.

"СОВА"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Комиссия по коммуникациям Грузии дала добро на слияние двух гигантов
В Грузии отмечен количественный дисбаланс медицинских сестер и врачей
Граждане Грузии смогут легально работать в Израиле
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Прогресс в Женевских дискуссиях является источником стабильности для Грузии - Квирикашвили
СГБ Грузии работает над освобождение задержанного в Абхазии гражданина Грузии
Гражданин Грузии задержан на абхазской линии российской оккупации
Из Абхазии в Сочи вывозили боеприпасы
Цихелашвили: Непонятна критика оппозиции в связи с готовностью к прямому диалогу с абхазами и осетинами
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Главы МИД Азербайджана, Турции, Грузии и Ирана соберутся в Баку
Нацбанк Грузии сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,25%
Квирикашвили: Прогресс в Женевских дискуссиях является источником стабильности для Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна