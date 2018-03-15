В Грузии могут создать реестр нянь

15.03.2018 16:35 В парламент Грузии внесена законодательная инициатива, согласно которой в стране должен быть сформирован реестр воспитателей детей, т. е. нянь. Как сообщает издание BusinessPressNews, авторы идеи считают необходимым создать институты превенции, которые обеспечат безопасность ребенка с самого раннего детства. Сегодня таких институций нет.



“В Грузии есть агентства по трудоустройству воспитательниц, практически такие же, как в Европе. Агентство само выбирает кадры, решая, кто будет няней, и устанавливая для них соответствующие условия. Воспитательница в случае трудоуйстройства обязана отдать т. н. первую зарплату агентству. Но пример Европы показал, что этой системы для обеспечения безопасности ребенка недостаточно”, – говорится в пояснении к законодательной инициативе.



Авторы считают, что с учетом существующих рисков государство должно создать правовые инструменты, которые максимально обеспечат безопасность детей, будут пользоваться высоким доверием общества и будут доступны для всех. “Необходимо, чтобы государство больше включилось в вопросы безопасности детей и само создало базу данных воспитателей”, – говорится в тексте.



Причем, роль государства не должна сводиться исключительно к проверкам личной информации о нянях, их возможной судимости, психического состояния и состояния здоровья. Оно также должно, к примеру, обеспечивать получение воспитательницами навыков по оказанию первой медицинской помощи.



По задумке авторов проекта, доступ к реестру должен быть платным. Родители сами решат, хотят ли они воспользоваться базой данных, а вот агентства будут обязаны работать исключительно с этой структурой.



"СОВА"











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