В новом рейтинге ФИФА Грузия на 101 месте

15.03.2018 17:29 ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных сборных, согласно которому Грузия опустилась на одну строчку вниз и с 332 баллами сравнялась с командой Катара. Грузинская команда теперь на 101 месте.



Напомним, что сборная Грузии под руководством Владимира Вайса 24 и 27 марта проведет две домашние товарищеские встречи с командами Литвы и Эстонии соответственно.



Первая десятка ФИФА не изменилась с момента опубликования предыдущего рейтинга и выглядит следующим образом:



1.Германия – 1 609

2. Бразилия – 1 489

3. Португалия – 1 360

4. Аргентина – 1359

5. Бельгия – 1 337

6. Польша – 1 228

6. Испания – 1 228

8. Швейцария – 1 197

9. Франция – 1 185

10.Чили – 1 161















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

