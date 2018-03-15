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В новом рейтинге ФИФА Грузия на 101 месте


15.03.2018   17:29
ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных сборных, согласно которому Грузия опустилась на одну строчку вниз и с 332 баллами сравнялась с командой Катара. Грузинская команда теперь на 101 месте.

Напомним, что сборная Грузии под руководством Владимира Вайса 24 и 27 марта проведет две домашние товарищеские встречи с командами Литвы и Эстонии соответственно.

Первая десятка ФИФА не изменилась с момента опубликования предыдущего рейтинга и выглядит следующим образом:

1.Германия – 1 609
2. Бразилия – 1 489
3. Португалия – 1 360
4. Аргентина – 1359
5. Бельгия – 1 337
6. Польша – 1 228
6. Испания – 1 228
8. Швейцария – 1 197
9. Франция – 1 185
10.Чили – 1 161






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